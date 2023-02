'Não quero guerra civil': congressista diz que EUA estão caminhando para um 'divórcio nacional'

Anteriormente, Greene apelou à divisão dos EUA em estados republicanos e democráticos, bem como a uma redução do governo federal, chamando isso de “necessário” para o “divórcio nacional” do país.

Recentemente ela teceu duras críticas ao presidente dos EUA Joe Biden por ter ido à Ucrânia e não ao estado norte-americano de Ohio onde ocorreu uma catástrofe ambiental após o descarrilamento de um trem transportando 20 vagões com materiais perigosos. Um grande incêndio eclodiu como resultado do descarrilamento, levando as autoridades a queimarem cloreto de vinila dentro de cinco vagões-tanque para evitar uma explosão catastrófica. O incidente liberou produtos químicos tóxicos, incluindo cloreto de hidrogênio, fosgênio, acrilato de butila e etileno no meio ambiente.