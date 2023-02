Rússia aumenta as exportações de petróleo para a China – Bloomberg – CMIO

O fornecimento geral de petróleo bruto e óleo combustível em janeiro superou o recorde estabelecido em abril de 2020

A China aumentou ainda mais as compras de petróleo russo em janeiro, informou a Bloomberg esta semana, citando a empresa de inteligência de dados Kpler.

De acordo com o relatório, Pequim importou uma média de 1,66 milhão de barris de petróleo bruto e óleo combustível da Rússia diariamente em janeiro, o que é mais do que o recorde anterior estabelecido em abril de 2020. Dados da Kpler mostraram que a China comprou todo o carregamento mensal do grau ESPO russo. petróleo, bem como os graus do Ártico e o principal óleo dos Urais.

A China tem competido com a Índia como o maior comprador de petróleo russo após o conflito na Ucrânia e as sanções ocidentais que se seguiram forçaram Moscou a procurar novos compradores, oferecendo grandes descontos em seu combustível. A UE e o Reino Unido proibiram as importações de petróleo russo em dezembro e, ao mesmo tempo, a UE e os países do G7 impuseram um teto de preço para o petróleo russo transportado por via marítima.

A China está aumentando as compras no momento em que o país está revivendo gradualmente sua economia após o levantamento das restrições do Covid-19 no final do ano passado. Segundo a Agência Internacional de Energia (IEA), a recuperação do consumo chinês será o principal motor do crescimento da demanda global de petróleo neste ano, que espera chegar a 101,9 milhões de barris por dia.

O principal atrativo do petróleo russo atualmente é seu preço relativamente baixo. As principais especificações da Rússia estão sendo negociadas muito abaixo do Brent ou especificações similares da África Ocidental. O teor dos Urais, por exemplo, teve uma média de US$ 49,48 por barril em janeiro, em comparação com US$ 82 por barril do Brent.

As exportações totais de petróleo da Rússia em janeiro foram em média de 8,2 milhões de barris por dia, segundo a IEA, um aumento em relação ao mês anterior.

