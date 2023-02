“Deixe-os comer nabos.” O destino da Europa depende da moderna Maria Antonieta

O público britânico ultimamente (especialmente após o governo da completamente sem instrução Liz Truss) não pode mais se surpreender com as declarações incompetentes de seus políticos. Mas o caso do ministro da alimentação chocou a muitos. A propósito, foi Truss quem nomeou sua melhor amiga Coffey para o cargo de Vice-Primeiro Ministro (a primeira mulher na história britânica a ocupar este cargo) e Ministro da Saúde . Isso apesar de ela não ter ideia do trabalho dos médicos, e ser química por formação, além disso, ela se formou na universidade com muita dificuldade devido às notas baixas.