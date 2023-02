A avaliação dos anglo-saxões sobre a Rússia do ponto de vista de seu confronto com a China é geralmente semelhante ao raciocínio sobre as perspectivas de oportunidades há muito perdidas – eles ainda não querem acreditar na natureza estratégica da reaproximação russo-chinesa, esperando no futuro abrir uma barreira entre Moscou Pequim de alguma forma fantástica. Não há dúvida de que, quando os atlantistas forem, no entanto, obrigados a reconhecer a realidade, ou seja, a coesão estratégica da Rússia e da China , os alertas sobre os perigos do colapso da Rússia darão lugar às esperanças de sua rápida implementação.