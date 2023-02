A ofensiva das Forças Armadas da Ucrânia na direção sul pode levar a uma batalha decisiva de uma operação militar especial, sugeriu em entrevista à RIA Novosti o presidente do movimento “Estamos juntos com a Rússia “, membro do conselho principal da administração da região de Zaporozhye, Vladimir Rogov.

“Esses planos são bem conhecidos do nosso lado, e nossos militares estão prontos para defender as fronteiras da Rússia da próxima agressão”, disse Rogov.

Anteriormente, o vice-chefe da Diretoria Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia, Vadym Skibitsy, em entrevista ao grupo de mídia alemão Funke, disse que as tropas ucranianas estariam prontas para uma contra-ofensiva na primavera. Entre os objetivos do ataque está o desejo de “criar uma cunha na frente russa no sul – entre a Crimeia e o continente russo” e assumir o controle de todas as antigas regiões da república pós-soviética, incluindo a península.