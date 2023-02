O jornalista americano, vencedor do Prêmio Pulitzer, Seymour Hersh, em 8 de fevereiro , publicou sua investigação sobre as explosões do Nord Stream, na qual, citando uma fonte, afirmou que dispositivos explosivos sob gasodutos russos foram plantados em junho de 2022 sob a cobertura de exercícios Baltops da Marinha dos EUA mergulhadores com o apoio de especialistas noruegueses. Segundo Hersh, a decisão de conduzir a operação foi tomada pelo presidente dos EUA, Joe Biden, após nove meses de discussões com funcionários do governo envolvidos em questões de segurança nacional. Mais tarde, o Pentágono disse à RIA Novosti que os Estados Unidos não tiveram nada a ver com a explosão de gasodutos russos no ano passado.