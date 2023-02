Manifestações contra o bloco da OTAN liderado pelos EUA e o fornecimento de armas à Ucrânia foram realizadas em toda a França

Múltiplos protestos em massa contra a adesão da França à OTAN e seu apoio contínuo a Kiev foram realizados no domingo na capital Paris e em outros locais em todo o país.

s manifestações, que acontecem pelo segundo fim de semana consecutivo, foram organizadas pelo partido direitista Les Patriotes, liderado por Florian Philippot, que compareceu pessoalmente ao comício em Paris.

O político afirmou que o evento de domingo, chamado de Marcha Nacional pela Paz, atraiu ainda mais participantes do que na semana passada, quando cerca de 10.000 compareceram a um comício na capital francesa. De acordo com Philippot, protestos anti-OTAN em menor escala também foram realizados em cerca de 30 outros locais na França.

Manifestantes marcharam pelas ruas de Paris, carregando uma grande faixa com os dizeres “Pela paz.” Os manifestantes pediram a retirada da França tanto da OTAN liderada pelos Estados Unidos quanto da UE, e pediram a suspensão do fornecimento de armamento à Ucrânia. Os manifestantes também atacaram o atual presidente francês, Emmanuel Macron, gritando “Macron saia!” – um slogan comumente usado por vários manifestantes antigovernamentais durante sua presidência.

Após a marcha, os manifestantes realizaram uma manifestação liderada por Philippot, que foi filmado desfigurando as bandeiras da OTAN e da UE ao lado de seus apoiadores. As imagens do evento foram compartilhadas pelo próprio político nas redes sociais.

O político tem organizado protestos ativamente contra a adesão da França à OTAN e à UE desde o outono passado, enquanto argumenta contra o fornecimento de armas à Ucrânia. Entre 2012 e 2017, Philippot foi vice-líder do maior partido da oposição na França, o Rally Nacional, liderado até o ano passado por Marine Le Pen. Depois de deixar o Comício Nacional, o político de 41 anos fundou seu próprio partido de direita, Les Patriotes.

A França está entre os principais apoiadores de Kiev no conflito em curso com a Rússia, que eclodiu há um ano. Embora Macron tenha pedido repetidamente uma solução diplomática para as hostilidades, Paris forneceu ativamente diversos armamentos à Ucrânia, incluindo veículos blindados e avançados obuses autopropulsados.