Arábia Saudita faz promessa de ajuda à Ucrânia — CMIO

O pacote de “ajuda humanitária” de US$ 400 milhões foi anunciado durante uma visita surpresa do ministro das Relações Exteriores saudita a Kiev

O ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita, príncipe Faisal bin Farhan, fez uma visita surpresa à Ucrânia no domingo, encontrando-se com o presidente Vladimir Zelensky na capital Kiev e tornando-se o oficial de mais alto escalão do reino a visitar o país.

O diplomata sênior também se reuniu com outros altos funcionários ucranianos, incluindo seu homólogo Dmitry Kuleba.

“Eu espero que [the visit] dará um novo ímpeto a um maior avanço do nosso diálogo mutuamente benéfico”, Zelensky disse em um post de mídia social após a reunião.

Durante a visita, o ministro assinou um acordo sobre um programa de cooperação conjunta de US$ 100 milhões com Kiev para fornecer ajuda humanitária à Ucrânia. Além disso, as duas partes também assinaram um memorando de entendimento – no valor de US$ 300 milhões – sobre o financiamento de derivados de petróleo da Ucrânia pelo Fundo Saudita de Desenvolvimento.













Os acordos fazem parte de um pacote de ajuda anunciado pela primeira vez pelo príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman em outubro passado, após conversas por telefone com Zelensky. O reino pediu repetidamente à Rússia e à Ucrânia que mostrem moderação e defende a desescalada da crise em curso.

Desde o início das hostilidades, que já se arrastam há mais de um ano, a Arábia Saudita tem assumido uma postura neutra, mantendo relações com os dois lados. Especificamente, tem oferecido apoio humanitário a Kiev, mantendo seu relacionamento com Moscou, membro da OPEP+, esforçando-se para se tornar um mediador no conflito.

A postura neutra do país foi reiterada pelo FM saudita durante sua visita a Kiev. “Continuamos discutindo oportunidades para resolver a crise com todas as partes”, disse. Príncipe Faisal afirmou.