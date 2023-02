Casa Branca se distancia da teoria do ‘vazamento de laboratório’ da Covid – CMIO

Um novo relatório sugeriu que a pandemia de Covid-19 provavelmente se originou em um laboratório chinês

O conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, discordou de um relatório do Wall Street Journal que afirmava que um estudo do Departamento de Energia dos EUA concluiu que a pandemia de Covid-19 provavelmente foi o resultado de uma falha nas práticas de segurança em um laboratório na China, afirmando que havia é “não é uma resposta definitiva” quanto às verdadeiras origens do vírus.

O WSJ publicou um relatório no domingo que dizia que o Departamento de Energia havia visto “nova inteligência” o que os levou a acreditar que o Covid-19 não foi produzido naturalmente no meio ambiente, mas sim o resultado de um chamado ‘vazamento de laboratório’ – mas acrescentou que tem “baixa confiança” em suas descobertas.

Respondendo ao relatório do WSJ, Sullivan disse que o presidente Joe Biden ordenou uma investigação completa sobre as origens potenciais do Covid-19, mas enfatizou que os vários órgãos governamentais que investigam o assunto ainda não chegaram a um veredicto unânime.













“O presidente Biden instruiu, repetidamente, todos os elementos de nossa comunidade de inteligência a colocar esforços e recursos para chegar ao fundo dessa questão”, Sullivan disse à CNN no domingo.

“Se obtivermos mais insights ou informações, iremos compartilhá-los com o Congresso e com o povo americano. Mas agora, não há uma resposta definitiva que surgiu da comunidade de inteligência sobre esta questão.”

Foi relatado pela primeira vez que o vírus foi descoberto em Wuhan, capital da província chinesa de Hubei, uma área que também possui um proeminente instituto de virologia, que é um centro de pesquisa ativo para o estudo de coronavírus.

O FBI também apoiou a teoria do vazamento do laboratório, mas quatro outras agências dos EUA determinaram que a transmissão natural era a fonte mais provável do vírus. Duas outras agências estão atualmente indecisas, de acordo com o WSJ.

No ano passado, extensos estudos conduzidos pelo jornal ‘Science’, revisado por pares, determinaram que o vírus inicial provavelmente foi transmitido a um ser humano de um animal em um dos mercados úmidos de Wuhan.

Espera-se que mais estudos sobre a teoria do vazamento de laboratório ocorram nos EUA nas próximas semanas e meses, depois que vários legisladores republicanos incluíram investigações sobre as origens da pandemia entre as principais promessas da campanha antes das eleições de meio de mandato de novembro passado.