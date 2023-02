Ex-alto responsável de Trump diz que 'tempo da ambiguidade estratégica sobre Taiwan já passou'

“Acho que tem que haver muito mais , não apenas em aumentar a capacidade militar de Taiwan, mas também em. Acho que o tempo da ambiguidade estratégica sobre Taiwan já passou. Eu sugeriria que os navios navais norte-americanos fossem ancorados no porto de Kaohsiung, no sul de Taiwan, colocando mais americanos para treinar e ajudar as forças de Taiwan”, recomendou.