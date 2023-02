Milhares de manifestantes exigiram o fechamento da base americana de Ramstein na Alemanha

A ação de protesto foi organizada por dezenas de movimentos pacíficos na Alemanha , Áustria e Suíça. No entanto, pessoas que têm opiniões de direita, teorias da conspiração e criticam a vacinação também participaram das manifestações. Os organizadores do palco exortaram a levar em conta que nestes tempos a cor política das pessoas não desempenha mais um papel, e pontos no mapa como a base de Ramstein ou Büchel, onde as armas nucleares americanas são armazenadas, podem se tornar um alvo em a escalada do conflito.