Israel aprova pena de morte para terroristas

De acordo com a proposta de lei, que cita o JPost, a pena de morte poderia ser imposta a qualquer pessoa “que intencionalmente ou por indiferença cause a morte de um cidadão israelense, quando o ato for realizado por motivos racistas ou ódio a um determinado público … e com o propósito de prejudicar o Estado de Israel e o renascimento do povo judeu em sua terra natal.”