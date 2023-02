Inspetor-geral dos EUA para o Afeganistão alerta contra ‘desperdício’ da ajuda à Ucrânia – CMIO

Washington tem sido o maior contribuinte financeiro para a Ucrânia em seu conflito com a Rússia

Salvaguardas robustas devem ser implementadas para impedir que fraudes e corrupção prejudiquem os pacotes de ajuda externa para ajudar a Ucrânia em seu conflito com a Rússia, de acordo com John Sopko, inspetor geral especial dos Estados Unidos para a reconstrução do Afeganistão (SIGAR).

Sopko, que foi nomeado para supervisionar a reconstrução do Afeganistão pelo governo Obama em 2012 em meio à extensa presença militar dos Estados Unidos no país, admite que “erros significativos” foram feitas na reconstrução do Afeganistão – principalmente devido a grande parte dos fundos alocados serem “desviado ou roubado”.

E Sopko prevê que deixar de aprender com esses erros pode limitar severamente o impacto da ajuda estrangeira à Ucrânia.

"O pior resultado é que a assistência é desviada, roubada de tal forma que não atinge o objetivo pretendido – neste caso, fornecer aos ucranianos as armas e o dinheiro para vencer a guerra contra o agressor, a Rússia", disse. disse ele à Fox News.













“Você está fadado ao desperdício,” ele explicou. “Você certamente obterá elementos corruptos não apenas do governo ucraniano ou anfitrião, mas também de contratados do governo dos EUA ou outros contratados terceirizados para roubar o dinheiro.”

Acrescentou que sem a supervisão necessária “o ucraniano médio verá o desperdício” em vez do impacto pretendido da ajuda e isso pode levar a uma perda de apoio às medidas de Kiev e Washington. Ele citou experiências semelhantes no Afeganistão, onde concluiu que soldados e policiais afegãos perderam a confiança em seu governo após observações de corrupção em primeira mão.

Os Estados Unidos continuaram a aumentar seus pacotes de ajuda à Ucrânia nos últimos meses. Na sexta-feira, aniversário de um ano do lançamento da operação militar de Moscou no país, os EUA anunciaram um novo pacote de ajuda de US$ 2 bilhões e impuseram novas sanções e aumentos de tarifas a Moscou. Em 2022, o governo Biden carimbou mais de US$ 112 bilhões em assistência financeira para Kiev.

No mês passado, Washington revelou planos para um comitê de supervisão para rastrear os ativos enviados à Ucrânia – um exercício que Sopko disse ser semelhante ao “pastor de gatos”. Figuras dentro do Congresso dos EUA também pediram a nomeação de um inspetor especial para supervisionar a ajuda à Ucrânia. Foi relatado no mês passado que o líder ucraniano Vladimir Zelensky havia demitido funcionários do governo acusados ​​de suborno e corrupção.