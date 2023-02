O especialista comentou sobre o novo pacote de sanções anti-Rússia da UE

No sábado, o Conselho da União Europeia, no âmbito do novo décimo pacote de sanções contra a Rússia , proibiu o trânsito de bens e tecnologias europeias de dupla utilização através da Federação Russa devido ao receio de contornar as sanções europeias, e também impôs sanções contra bancos russos que não estavam anteriormente sujeitos a restrições.