Compatriotas russos no Líbano organizaram uma manifestação com bandeiras russas e música patriótica pelas ruas centrais de Beirute, relata um correspondente da RIA Novosti.

“Por iniciativa da RUDN Alumni Association no Líbano e com o apoio da Embaixada da Rússia , ​​a Casa da Rússia em Beirute, compatriotas, graduados e libaneses, foi realizada uma manifestação motorizada em apoio à Rússia , sua justa luta contra o fascismo e manifestações do nazismo”, disse um dos organizadores da ação à RIA Novosti.

Carros decorados com bandeiras russas deixaram o prédio da embaixada russa, percorreram as principais ruas de Beirute e encerraram a corrida em frente à Casa Russa com uma manifestação e um discurso do Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário da Federação Russa no Líbano Alexander Rudakov.