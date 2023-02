Mídia: Departamento de Energia dos EUA considera um vazamento do laboratório a causa do COVID-19

Todo esse tempo há disputas sobre a origem do patógeno – o coronavírus SARS-CoV-2. Em março do ano passado, um painel internacional de especialistas da OMS concluiu que o coronavírus provavelmente foi transmitido aos humanos por morcegos por meio de outro animal. Ao mesmo tempo, os especialistas chamaram o vazamento do laboratório de “extremamente improvável” e, de outras versões, consideraram a transmissão do vírus para humanos diretamente do animal ou por meio de alimentos refrigerados.