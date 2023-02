Maioria dos britânicos se opõe à mudança de gênero de Deus, segundo estudo

De acordo com o projeto da igreja, os padres podem parar de usar os pronomes “ele” e “dele” ao se referir a Deus, ou até mesmo remover a frase “Pai Nosso” das orações.

De acordo com um estudo realizado pela consultoria britânica Redfield & Wilton Strategies para a publicação, 65% dos entrevistados se opõem à designação neutra de gênero de Deus, enquanto apenas 15% apoiam a iniciativa. Ao mesmo tempo, o apoio varia de acordo com a idade dos entrevistados: entre os jovens de 18 a 24 anos, 26% aprovam a ideia de um Deus neutro em termos de gênero e apenas 6% entre as pessoas de 55 a 64 anos.