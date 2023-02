China revela planos para combater o ‘Starlink’ de Musk – CMIO

Pesquisadores chineses estão se preparando para lançar cerca de 13.000 satélites em uma órbita terrestre baixa, em um movimento que diminuiria – e potencialmente monitoraria – a rede SpaceX ‘Starlink’ de Elon Musk, lançada pela primeira vez em 2019 e fornece acesso à Internet via satélite para 50 países.

O projeto, que tem o codinome ‘GW’ e está sendo liderado pelo professor associado Xu Can, da Universidade de Engenharia Espacial do Exército Popular de Libertação (PLA) em Pequim, verá 12.992 satélites operados pelo China Satellite Network Group Co lançados em órbita, e é projetado para melhorar a eficiência das comunicações.

O cronograma de lançamento permanece desconhecido, mas a equipe liderada por Xu disse que planeja implantá-los “antes da conclusão do Starlink.” Eles acrescentaram que isso “garantir que nosso país tenha um lugar em órbita baixa e evitar que a constelação Starlink se aproprie excessivamente dos recursos de órbita baixa.”













O número projetado de satélites ‘GW’ ultrapassaria o total atual da Starlink de cerca de 3.500. A SpaceX planeja ter 12.000 dispositivos em sua constelação de satélites até 2027, com esse número subindo para 42.000.

A equipe de Xu elaborou que eles colocariam seus satélites em “órbitas onde a constelação Starlink ainda não alcançou” e que eles iriam “ganhe oportunidades e vantagens em outras altitudes orbitais e até suprima o Starlink.”

A rede ‘GW’ também pode ser equipada com tecnologia para fornecer “vigilância de longo prazo dos satélites Starlink”, a equipe de pesquisadores acrescentou.

Xu e sua equipe também sugeriram que o governo chinês pudesse formar uma coalizão anti-Starlink com vários outros governos que “exigem que a SpaceX publique os dados orbitais precisos dos satélites Starlink.”

Figuras militares chinesas já expressaram preocupação com as implicações de segurança nacional impostas pelos satélites da SpaceX e pediram o desenvolvimento de “morte difícil” tecnologia “para destruir o sistema operacional da constelação” caso seja necessário.

Os esforços da China para combater o Starlink ocorrem em meio a crescentes preocupações sobre as possíveis aplicações militares da rede global de satélites. A tecnologia tem sido usada para reforçar as comunicações das forças militares ucranianas durante o conflito com a Rússia – embora a SpaceX tenha tomado medidas no início deste mês para restringir seu uso no controle de drones militares no país.