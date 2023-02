As ações contra o fornecimento de armas à Ucrânia refletem a opinião pública na Europa, mas não levarão a resultados, já que as elites europeias não se importam com as opiniões da população, Timofey Bordachev, diretor de pesquisa do Centro de Estudos Europeus e Internacionais Abrangentes do HSE Faculdade de Economia e Política Mundial, disse à RIA Novosti.