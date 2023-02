Papa Francisco pede desculpas aos russos que possa ter ofendido

“O Papa convida russos e ucranianos neste domingo [26], a se perdoarem mutuamente, a perdoarem todas as ofensas e a se sentarem para negociar. […] Ele também pede neste dia o perdão de todos aqueles que já tenha ofendido, antes de tudo, aqueles que ofendeu na Rússia “, disse Sevastianov, que se corresponde com o pontífice.

Neste domingo, antes do início do período da Quaresma — que em 2023 começa em 27 de fevereiro — nas igrejas ortodoxas é realizado o serviço de perdão, durante o qual, segundo a tradição, os

Durante o ritual, sacerdotes e fiéis pedem perdão uns aos outros. Normalmente eles dizem “me perdoe” e a resposta é “Deus vai te perdoar, e eu te perdoo. Me perdoe!” A tradição que se tornou muito popular, faz com que as pessoas peçam desculpas umas às outras ao longo do dia, comportamento que tem se estendido às redes sociais.