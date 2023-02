Milhares protestam pela paz na Itália — CMIO

Manifestantes nas cidades de Gênova e Milão exigem o fim do fornecimento de armas a Kiev

Vários milhares de pessoas compareceram a manifestações pela paz nas cidades italianas de Gênova e Milão no sábado. Membros do sindicato e ativistas de esquerda alegaram, entre outras coisas, que as autoridades de Roma violaram a lei nacional ao enviar armas para a Ucrânia.

A manifestação em Gênova atraiu quase 4.000 participantes de todo o país, bem como da Suíça e da França, informou a mídia local.

Organizado pelo grupo Coletivo Autônomo de Trabalhadores Portuários (CALP) com o apoio do partido comunista italiano, o protesto aconteceu sob o lema “Abaixe as armas, aumente os salários.”

Riccardo Rudino, do CALP, foi citado na mídia como tendo dito que o “conflito na Ucrânia não começou no ano passado” mas sim “em 2014, com o massacre da população de língua russa em Donbass.”

Os manifestantes fizeram fila pelo porto de Gênova, exigindo o fim do uso da instalação para embarques de armas com destino à Ucrânia.

O porta-voz da CALP, José Nivoi, acusou o governo italiano de violar a lei 185 de 1990, que “impôs a proibição da importação, exportação e trânsito de armas da Itália para países em guerra.”

Os representantes do grupo também descreveram como eles têm feito networking com “associações e ativistas em várias cidades europeias.”

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Centenas protestam contra as políticas da Alemanha na Ucrânia

A procissão transcorreu sem grandes incidentes, marcada apenas por alguns atos de vandalismo por parte de anarquistas, que mancharam e danificaram vários veículos e quebraram janelas de um banco.

Um protesto também foi realizado no sábado em Milão. A agência de notícias Ruptly filmou várias centenas de pessoas cantando slogans e agitando bandeiras, incluindo as da Rússia e da República Popular de Donetsk.

As manifestações na Itália coincidiram com uma na capital alemã, Berlim. Lá, dezenas de milhares de pessoas atenderam ao chamado da proeminente política do Partido de Esquerda Sahra Wagenknecht e da autora Alice Schwarzer.

Chamado de ‘Levantamento pela Paz’, o protesto pedia negociações de paz para acabar com as hostilidades na Ucrânia. Os participantes também pediram ao governo alemão que pare de enviar armas para Kiev.

Dirigindo-se a seus apoiadores, Wagenknecht criticou o governo do chanceler Olaf Scholz por supostamente tentar “arruinar a Rússia,” e descreveu o protesto de sábado como o início de um novo movimento pela paz na Alemanha.