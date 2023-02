Mídia: tentativas fracassadas da Alemanha de expulsar a Rússia em uma região-chave

Segundo a autora do artigo, Cosima Gill, o interesse da Alemanha pela Índia é óbvio: a chanceler alemã, Annalena Berbock, visitou a Índia em dezembro , o ministro das Finanças, Christian Lindner, chegou ao país no final de fevereiro para passar alguns dias, e agora O chanceler Olaf Scholz está visitando a Índia.

“As relações russo-indianas ainda são próximas: a Índia compra petróleo e gás russos no mercado mundial. Além disso, de acordo com as estimativas do centro analítico americano Stimson Center, a participação dos sistemas de armas russos ou mesmo soviéticos no exército indiano pode ser até 85 por cento”, explicou o jornalista.