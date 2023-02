Quando eu era calouro no ensino médio, meu professor de geografia nos fez ler O mundo é plano: uma breve história do século XXI, de Thomas Friedman. Esse livro descrevia todo o processo de globalização e como o mundo era “achatado,” ou, em outras palavras, como o campo de jogo foi nivelado para que os trabalhadores competissem uns contra os outros em todo o mundo.

Ouvindo suas palestras sobre o livro, meu professor claramente queria que pudéssemos encontrar nosso lugar na economia globalizada, pois, naquela época, estávamos saindo da Grande Recessão. E acho que, pelo menos no nível subconsciente, entendi a mensagem geral desta aula porque Friedman descreveu um grupo de especialistas, pessoas que poderiam explicar bem as coisas e alavancar seus conhecimentos no mundo globalizado, que estariam imunes ao offshoring e terceirização.

Claro, ele estava se referindo a acadêmicos, jornalistas, colunistas, consultores e, basicamente, pessoas como ele. E embora eu não esteja nem perto do mesmo nível de prestígio do Sr. Friedman, isso também inclui pessoas como eu agora. Então, de certa forma, um curso que fiz quando tinha 14 anos me ajudou a encontrar um nicho em um mercado altamente competitivo “plano” mundo.













Pelo menos parecia assim até que a IA surgiu e surgiram programas como o ChatGPT. O ChatGPT é um aplicativo de software desenvolvido pela empresa de tecnologia americana OpenAI e lançado em novembro do ano passado. É basicamente um chatbot com o qual você pode conversar, fazer perguntas e realizar outras funções, como escrever código com linguagem comum.

Ele aprende com as informações dos usuários (e de seus desenvolvedores), mas tem algumas limitações, como não ser capaz de dar suas próprias opiniões ou ter informações precisas sobre assuntos atuais após 2021. No entanto, a IA ainda é famosa por sua vasta gama de conhecimentos. e, de fato, passou a ser notícia quase todos os dias ao passar em exames universitários de alto nível, incluindo um exame de MBA da Wharton School of Business. Isso fez com que as universidades clamassem para descobrir como seus “modelo de negócio” pode sobreviver.

Se a IA agora está chegando para os acadêmicos, poderia vir para alguns desses outros trabalhos imunológicos de que Friedman falou? Bem, na verdade, coloquei o ChatGPT à prova, pedindo-lhe para escrever no estilo do próprio Friedman. E na verdade produziu um resumo perfeito do livro que mencionei no início desta peça quase exatamente como foi escrito pelo autor original.

“O mundo é plano, meus amigos! Sim, você ouviu direito – plano. Nesta era hiperconectada, digitalizada e globalizada, os limites geográficos e a distância física tornaram-se irrelevantes. Hoje, uma pessoa que mora em Mumbai pode trabalhar para uma empresa com sede em Nova York, colaborar com membros da equipe em Londres e entregar resultados sem problemas. Esse é o poder do mundo plano em que vivemos,” a IA escreveu no primeiro parágrafo de uma versão TL;DR da obra mais famosa de Friedman.













Alguns comentaristas começaram a se divertir com isso. Hu Xijin do Global Times da China testado isso e gerou um resultado bastante hilário. Se você conhece o trabalho de Hu, sabe que a IA quase acertou em cheio quando tentou copiar o estilo do comentarista mais famoso da China.

Depois de ver isso, eu tentei em mim mesmo. O ChatGPT me descreveu como “um jornalista freelance que cobre política, política externa e cultura. Ele é conhecido por sua análise crítica e comentários sobre os assuntos domésticos e internacionais dos Estados Unidos. O trabalho de Blankenship frequentemente enfatiza a polarização política do país, seu papel nos assuntos globais e suas questões sociais e econômicas domésticas.”

OK, isso é justo. Então pedi ao programa que escrevesse uma coluna sobre a política externa dos Estados Unidos no meu estilo. E assim foi. Aqui está a conclusão da coluna:

“No geral, a política externa dos EUA parece carecer de uma estratégia clara e coerente. É importante que os Estados Unidos se envolvam em uma diplomacia robusta e trabalhem com aliados para enfrentar desafios globais como mudança climática, terrorismo e desigualdade econômica. Uma abordagem mais ponderada e estratégica das relações exteriores será crítica nos próximos anos se os EUA desejarem manter sua posição como líder global”.

Se você estiver interessado em comparar isso com meu trabalho, sinta-se à vontade para clicar em meu nome aqui no RT para ver minha página de autor ou conferir minhas colunas no CGTN. Embora eu ache que isso reflita, em geral, algo que eu diria, notei que definitivamente não é tão nítido quanto às vezes. Por exemplo, eu realmente não me importo se os EUA mantêm sua posição de líder global ou não. Na verdade, eu gostaria que não fosse – e já disse isso publicamente em várias ocasiões. Então talvez eu esteja seguro por enquanto e o ChatGPT não pode replicar meu estilo.

Também pode ser que a IA não tenha muito com o que trabalhar em comparação com Hu ou Friedman, que estão no jogo há muito mais tempo do que o seu. E, portanto, poderia estar preenchendo as lacunas com alguns vieses internos, que foram observados pelo editor sênior de tecnologia científica da CGTN, Gong Zhe, que afirmou que a IA tem um notável viés de esquerda. Seu experimento com a tecnologia produziu alguns resultados que sugeriram um viés e ele até conseguiu elogiar Joe Biden. Talvez isso explique por que a IA me fez soar como um liberal hippie, o que vou declarar aqui claramente que não sou.

Os conservadores criticaram o chatbot por supostamente ser “acordei” sobre questões de guerra cultural. Por exemplo, um conservador tentou fazer com que escrevesse uma história sobre por que a hora da história da drag queen é ruim para as crianças, ao que respondeu que não poderia, alegando que seria “prejudicial.” Mas, se solicitado a escrever sobre por que a controversa técnica de ensino é boa, ele fez um longo e detalhado relato de uma drag queen chamada Glitter, que ensinou aos alunos uma lição valiosa sobre inclusão. Também se recusou a escrever uma história sobre Trump derrotando Biden nas eleições de 2020, dizendo severamente que esse evento não ocorreu.













Apesar dos golpes da direita, no geral, acho que o ChatGPT pode e irá, sem dúvida e de forma convincente, passar por alguns escritores de alto nível quando solicitado, o que levanta questões sobre o futuro do comentário político. É claro que a IA geralmente não produz nenhuma nova opinião ou análise, o que significa que, a partir de agora, ela será relegada a uma imitação. Então, por enquanto, acho que nós, comentaristas políticos, estamos seguros.

O próprio ChatGPT partilha desta opinião – ou melhor, quando colocada a questão do título deste artigo, diz que não pode opinar:

“Como um modelo de linguagem Al, posso analisar dados e fornecer insights sobre uma variedade de tópicos, incluindo política. No entanto, não tenho opiniões pessoais ou preconceitos e minhas respostas são baseadas exclusivamente nos dados e informações disponíveis para mim.

Os comentaristas políticos, por outro lado, são seres humanos que fornecem suas próprias análises e opiniões sobre eventos e questões políticas. Eles podem trazer suas próprias perspectivas e experiências únicas para sua análise, o que pode ser valioso para seu público.

Em resumo, embora eu possa fornecer informações e insights sobre questões políticas, não posso substituir o papel dos comentaristas políticos em oferecer suas próprias análises e opiniões pessoais.”

Mas, novamente, ele pode escrever ficção e fingir, então, quão longe estamos de ver suas assinaturas em lojas famosas?