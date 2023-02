Vice-primeiro-ministro britânico respondeu à pergunta sobre a possibilidade de demissão

O vice-primeiro-ministro britânico e procurador-geral em meio período Dominic Raab prometeu no ar do canal Sky News renunciar se, de acordo com os resultados de uma investigação independente, os fatos de comportamento inadequado forem confirmados.

“Vou sair”, disse o vice-primeiro-ministro no ar depois de ser questionado se renunciaria se as alegações de comportamento inadequado fossem confirmadas.

Anteriormente, a mídia britânica observou que a situação está piorando não apenas em torno de Raab, mas também em torno do próprio primeiro-ministro. Se as acusações contra Raab forem confirmadas, ele pode ser demitido, mas Sunak também será alvo de críticas e desconfianças caso se recuse a substituir o vice-primeiro-ministro.

Antes disso, o jornal Guardian, citando fontes, noticiou que após a renomeação de Raab para o cargo de vice-primeiro-ministro, 15 funcionários do escritório foram levados para uma sala separada, onde foram oferecidos para mudar de cargo em meio a preocupações com seu estado psicológico. Alguns deles começaram a chorar na reunião e alguns deles aceitaram a oferta de mudança de função. Raab criou uma “cultura do medo” no ministério, disseram fontes, e costumava ser agressivo, rude e pouco profissional.