Os mercados dos EUA estão agora na ‘zona da morte’ – Morgan Stanley — CMIO

As ações dos EUA dispararam para máximos insustentáveis ​​e podem cair 26% em alguns meses, alertou o principal estrategista do Morgan Stanley.

Em uma nota de analista, o estrategista-chefe de ações do banco nos Estados Unidos, Mike Wilson, disse que o nível atual de avaliação das ações pode ser comparado ao “zona da morte,” um termo em montanhismo que descreve uma altitude tão alta que os alpinistas não têm oxigênio suficiente para respirar.

“Muitas fatalidades no montanhismo de alta altitude foram causadas pela zona da morte, seja diretamente pela perda de funções vitais, seja indiretamente por decisões erradas tomadas sob estresse ou enfraquecimento físico que levam a acidentes”, disse. Wilson escreveu.

“Esta é uma analogia perfeita para onde os investidores de ações se encontram hoje e, francamente, onde estiveram muitas vezes na última década,” ele adicionou.

A metáfora indica os níveis excessivos que os preços das ações atingiram desde o início deste ano. Wilson sugeriu que o S&P 500 pode cair para 3.000 pontos em alguns meses, cerca de 26% abaixo dos níveis atuais, dizendo que “é hora de voltar ao acampamento base antes do próximo guia de ganhos.”

A previsão sombria segue o que muitos analistas chamam de o pior ano para o mercado de ações desde a crise financeira de 2008. Todos os três índices caíram em 2022, com o Dow Jones Industrial Average terminando o ano em queda de 8,8%, enquanto o S&P 500 caiu 19,4% e o Nasdaq Composite caiu 33,1%.

“A alta do mercado baixista que começou em outubro a partir de preços razoáveis ​​e expectativas baixas se transformou em um frenesi especulativo baseado em uma pausa/pivot do Fed que não está chegando”, disse. A última nota de Wilson dizia.

O estrategista alertou repetidamente que a recuperação do mercado não vai durar, pois ele espera que a inflação seja mais rígida do que muitos outros economistas previram, forçando o Federal Reserve dos EUA a aumentar as taxas para controlar os preços em alta.

