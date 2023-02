O chefe da CIA acusou Naryshkin de “atrevimento”

O encontro entre Burns e Naryshkin, segundo relatos da mídia, ocorreu em 14 de novembro em Ancara. Posteriormente, o chefe do Serviço de Inteligência Estrangeira confirmou em entrevista à RIA Novosti que havia se encontrado com seu colega americano para discutir segurança nuclear e questões ucranianas. Mais tarde, o ministro das Relações Exteriores da Rússia , Sergei Lavrov, disse que a reunião ocorreu a pedido do presidente dos Estados Unidos , Joe Biden, a Putin.