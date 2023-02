Embaixada da Rússia diz que pessoas em Berlim não caíram na “provocação” de simpatizantes da Ucrânia

Pessoas em Berlim transformaram um tanque russo explodido colocado em frente à embaixada de Moscou na capital alemã por apoiadores de Kiev em um memorial às vítimas dos combates na Ucrânia, cobrindo o veículo danificado com flores.

O tanque T-72 apareceu no centro de Berlim na sexta-feira – o primeiro aniversário do conflito na Ucrânia, que eclodiu em 24 de fevereiro de 2022.

Ativistas do museu Berlin Story Bunker venceram uma longa batalha legal contra as autoridades da cidade para poder realizar a façanha.

O tanque, que teria sido danificado por uma mina no subúrbio de Kiev em Bucha no final de março e depois transportado para a Alemanha, pretendia simbolizar o fracasso da Rússia na Ucrânia, explicou o curador do museu, Wieland Giebel. “Este tanque significa que o [Russian] regime vai desmoronar, vai virar um monte de lixo, assim como esse tanque”, Gdisse iebel.

No entanto, as pessoas em Berlim, que foram às ruas aos milhares no sábado para condenar o fornecimento de armas pela Alemanha às forças de Kiev, deram uma interpretação diferente. Eles trouxeram inúmeras flores para o tanque e colocaram faixas anti-guerra nele, incluindo: “Faça a paz, não a guerra.”

A Embaixada da Rússia em Berlim postou no Telegram no domingo que o “provocação” organizado por apoiadores da Ucrânia “não encontrou compreensão, apoio e simpatia dos cidadãos alemães.”













Eles “se manifestou inequivocamente a favor de uma solução pacífica para o conflito ucraniano, contra a escalada por bombardear o regime de Kiev com armas alemãs”, disse.

Os diplomatas russos agradeceram a todos que colocaram flores no tanque, que, segundo eles, tornou-se “um símbolo da luta contra o neonazismo na Ucrânia.”

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, afirmou que o governo ucraniano de Vladimir Zelensky e seus apoiadores ocidentais alocaram “milhões” para várias acrobacias dedicadas ao aniversário do conflito. A maior parte desse dinheiro foi “roubado,” enquanto as instalações que foram feitas com as quantias restantes acabaram sendo “tão sem talento que saíram pela culatra”, ela escreveu no Telegram.

Nos últimos meses, Moscou enfatizou repetidamente sua disposição de buscar uma solução diplomática para a crise. No entanto, o governo acusou Kiev e o Ocidente de fazerem “inaceitável” propostas que mostravam que não estavam interessados ​​na paz.