Putin parabenizou Erdogan por seu aniversário

O presidente russo, Vladimir Putin, parabenizou o líder turco Recep Tayyip Erdogan por seu aniversário, observando a confiança de que a Rússia e a Turquia continuarão a coordenar esforços para resolver questões importantes, o telegrama foi publicado no site do Kremlin.

“Caro Sr. Presidente, querido amigo, eu sinceramente parabenizo você pelo seu aniversário. A Rússia agradece sua contribuição pessoal para fortalecer as relações amistosas e a cooperação construtiva entre nossos países. Tenho certeza de que continuaremos a implementar sistematicamente projetos conjuntos mutuamente benéficos, continuaremos a coordenar esforços no enfrentamento de importantes temas da agenda regional e global”, diz a mensagem de felicitações.

Putin também observou o alto nível de autoridade do líder turco entre os compatriotas e no exterior, especialmente em uma situação crítica após os terremotos devastadores na Turquia. Neste momento, de acordo com Putin, as melhores qualidades de Erdogan como estadista e pessoa, sua coragem, capacidade de tomar decisões informadas e necessárias estão plenamente manifestadas.