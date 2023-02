Parlamento da Moldávia insta UE a impor sanções contra oligarcas fugitivos

No final de outubro , o Tesouro dos EUA anunciou novas sanções contra cidadãos e empresas da Rússia , a lista incluía o oligarca Vladimir Plahotniuc com cidadania moldava e o líder do partido Shor, Ilan Shor, junto com sua formação política. As sanções também serão aplicadas no território da Moldávia. Em 9 de dezembro , o governo britânico tomou a mesma decisão.