Crise energética custará US$ 1 trilhão à Alemanha – Bloomberg – CMIO

Os gastos de Berlim para lidar com os custos crescentes de energia já ultrapassaram US$ 270 bilhões

O governo da Alemanha terá que alocar mais de US$ 1 trilhão até 2030 para lidar com os riscos e desafios que surgiram devido à crise energética que a Europa vem enfrentando nos últimos anos, informou a Bloomberg no domingo, citando seu principal serviço de pesquisa.

Espera-se que os enormes custos incluam investimentos na modernização das redes elétricas do país e uma planejada eliminação de suas usinas nucleares e de carvão. Berlim enfrentará uma demanda crescente de veículos elétricos e sistemas de aquecimento. Além disso, as autoridades alemãs são obrigadas a cumprir os compromissos climáticos.

O aumento da demanda de energia em cerca de 30% do consumo atual do país levará para cerca de 250 gigawatts a nova capacidade projetada para ser instalada até 2030, segundo dados fornecidos pelo regulador de rede do país e think tank Agora Energiewende, conforme citado pela Bloomberg.













A transição prevista também exigirá a instalação de painéis solares cobrindo o equivalente a 43 campos de futebol e 1.600 bombas de calor por dia, segundo analistas da agência de notícias. Além disso, o plano ambicioso do país precisaria ver 27 novos parques eólicos onshore e quatro offshore construídos por semana.

No início deste mês, o think tank Bruegel, com sede em Bruxelas, informou que os países da UE gastaram quase € 800 bilhões (quase US$ 846 bilhões) em medidas de apoio, enquanto a região continua a se recuperar dos custos crescentes de energia.

De acordo com a análise, € 681 bilhões foram alocados para subsidiar famílias e empresas para ajudá-los a cobrir os crescentes custos de eletricidade. A Alemanha liderou o gráfico de gastos de Bruegel, tendo reservado quase € 270 bilhões, enquanto os próximos três maiores, Reino Unido, Itália e França, gastaram cerca de € 150 bilhões cada.

