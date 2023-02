Pelo menos 4 mortos em ataque terrorista no Paquistão

Pelo menos quatro pessoas morreram e dez ficaram feridas em uma explosão em um mercado em Barkhan, província paquistanesa do Baluchistão, na manhã de domingo, disseram policiais à Geo TV.

O vice-comissário de Barkhan, Abdullah Khoso, disse que, de acordo com dados preliminares, a causa da explosão foi um dispositivo explosivo improvisado montado em uma motocicleta.

O ministro-chefe do Baluchistão, Mir Abdul Qudus Bizenjo, condenou a explosão e instruiu as autoridades a tomar todas as medidas possíveis para prender os perpetradores.