Rússia concorda que o mundo deve mudar, disse Putin

“Entendemos que após o colapso da URSS, a situação no mundo está mudando, novos centros de poder estão surgindo. Isso deve afetar naturalmente a construção, as prioridades na construção das relações internacionais. Bem, claro. eles não disseram que a Rússia é a sucessora da URSS no sentido legal”, disse Putin em entrevista a Pavel Zarubin para o programa Moscou . Kremlin. Putin, que vai ao ar no canal de TV Rossiya 1.