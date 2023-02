Homens detidos em Guantánamo desde 2004 sem acusações são libertados – CMIO

Dois irmãos paquistaneses afirmam que foram torturados enquanto eram mantidos no notório campo de prisioneiros dos EUA

Os EUA libertaram dois irmãos paquistaneses depois de mantê-los sem acusações por duas décadas no campo de detenção de Guantánamo, em Cuba. Abdul e Mohammed Rabbani afirmam que foram torturados enquanto estavam sob custódia da CIA.

O Pentágono anunciou na quinta-feira que os homens foram repatriados para o Paquistão. Ambos foram aprovados para lançamento em 2021 e ainda não está claro por que permaneceram nas instalações até agora. O senador paquistanês Mushtaq Ahmad Khan confirmou na sexta-feira que os irmãos, ambos na casa dos 50 anos, chegaram ao aeroporto de Islamabad.

“Eles foram presos inocentemente na Baía de Guantánamo”, ele escreveu no Twitter. “Não houve julgamento, nenhum processo judicial, nenhuma acusação contra eles. Parabéns pela libertação.”

O campo de prisioneiros na Baía de Guantánamo foi aberto pelo governo do presidente George W. Bush em 2002, com a Casa Branca invocando poderes de guerra para manter civis estrangeiros lá sem julgamento. Cerca de 780 pessoas passaram pela instalação, e as alegações de condições desumanas, tortura e outros abusos físicos e psicológicos de prisioneiros eram abundantes.













Os irmãos Rabbani foram presos pelas autoridades paquistanesas em 2002 e entregues à CIA, antes de serem transferidos para Guantánamo em 2004. Eles foram acusados ​​de fornecer apoio logístico de baixo nível à Al-Qaeda, o que foi negado e nunca foi provado.

O relatório de tortura do Senado dos EUA de 2014 descreveu a prisão e a detenção de ambos os homens detalhadamente, observando que as autoridades paquistanesas confundiram Mohammed – que também atendia pelo nome de ‘Ahmed’ – com um terrorista procurado chamado Hassan Ghul. Mohammed passou mais de um ano após sua prisão sendo torturado em um ‘local negro’ da CIA no Afeganistão. O relatório de 2014 descreve como ele passou longos períodos acorrentado com a mão estendida sobre a cabeça, uma posição agonizante que o levou a tentar cortar a própria mão.

O caso de Rabbani atraiu atenção internacional e ele escreveu um artigo para o Los Angeles Times em 2018, no qual descrevia ter sido submetido à alimentação forçada durante greves de fome para protestar contra as condições de sua prisão e alegou que outros presos foram abusados ​​sexualmente por guardas.

O presidente dos EUA, Joe Biden, disse que planeja fechar a Baía de Guantánamo quando deixar o cargo, uma promessa que foi feita e quebrada por seu ex-chefe, o presidente Barack Obama. Restam 32 detidos na prisão, dos quais 18 aguardam transferência para outros países, três em liberdade condicional, nove envolvidos em tribunais militares e dois condenados por crimes.