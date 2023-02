Membros da OTAN apresentam plano de negociações para a Ucrânia – WSJ – CMIO

Reino Unido, França e Alemanha teriam oferecido armas e compromissos de segurança como forma de iniciar negociações com a Rússia

Os três membros europeus mais poderosos da OTAN apoiam coletivamente um plano que visa pressionar a Ucrânia a negociar com Moscou, informou o Wall Street Journal na sexta-feira. O jornal afirmou que a França e a Alemanha apoiam a iniciativa britânica e já aconselharam o presidente Vladimir Zelensky a conversar, embora ele tenha recusado.

De acordo com as propostas, Kiev receberia ainda mais armas ocidentais e garantias de segurança pouco antes da adesão à OTAN, explicou o veículo, citando autoridades anônimas.

Embora o presidente francês Emmanuel Macron tenha apelado publicamente “uma ofensiva militar que empurra para trás a frente russa a fim de abrir caminho para um retorno às negociações”, ele aconselhou Zelensky em particular a fazer “decisões difíceis” de acordo com funcionários que falaram com o jornal.

Durante um jantar no Palácio do Eliseu no início deste mês, Macron e o chanceler alemão Olaf Scholz disseram a Zelensky que ele precisava começar a considerar negociações de paz, segundo pessoas familiarizadas com a conversa. Londres, Paris e Berlim não quiseram comentar sobre o registro.

“Continuamos repetindo que a Rússia não deve vencer, mas o que isso significa? Se a guerra continuar por muito tempo com essa intensidade, as perdas da Ucrânia se tornarão insuportáveis”, disse. um alto funcionário francês disse ao Journal. “E ninguém acredita que eles serão capazes de recuperar a Crimeia.”













Como forma de encorajar Zelensky, disse o veículo, o PM britânico Rishi Sunak elaborou um plano para dar a Kiev “acesso mais amplo a equipamentos militares avançados, armas e munições”, a ser considerado na cúpula da OTAN em julho.

“A cúpula da OTAN deve produzir uma oferta clara à Ucrânia, também para dar a Zelensky uma vitória política que ele possa apresentar em casa como um incentivo para as negociações”, disse. um oficial britânico não identificado disse à agência. Se Moscou perceber que o Ocidente está preparado para apoiar ainda mais Kiev, talvez seja persuadido de que não pode atingir seus objetivos militares, acrescentou o funcionário.

França e Alemanha apoiam a iniciativa e a veem como uma forma de “aumentar a confiança ucraniana” e dar-lhe um incentivo para iniciar negociações com a Rússia, de acordo com funcionários não identificados de ambos os países.

O plano de Sunak não inclui estacionar forças da OTAN na Ucrânia ou oferecer a Kiev “Artigo 5” compromissos de intervir em caso de ataque, disseram as autoridades. O vice-ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrey Melnik, disse que era um bom primeiro passo, mas que Kiev precisava “um compromisso claro de que não exclui a adesão à OTAN, que é a única solução para uma paz duradoura.”

Na sexta-feira, o Itamaraty listou suas condições para a solução diplomática do conflito, que incluía o fim de “fornecimento de armas e mercenários” a Kiev e a Ucrânia retornando à neutralidade depois de desmilitarizada e “desnazificado”.

Enquanto isso, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, disse que a Rússia está vencendo a guerra logística de desgaste, deixando claro quanto o bloco liderado pelos EUA poderia dispensar para a Ucrânia em termos de armas e munições.

Zelensky rejeitou qualquer negociação com Moscou, dizendo na sexta-feira que “Não há nada para falar e ninguém para falar por lá.”