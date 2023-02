OMS alerta sobre gripe aviária — CMIO

O órgão de vigilância global da saúde descreveu a situação como “preocupante” quando se espalhou a notícia de que uma menina morreu no Camboja após contrair o vírus

A Organização Mundial da Saúde (OMS) emitiu um alerta em meio a um recente aumento nos casos de gripe aviária (H5N1) no Camboja. As autoridades do país do Sudeste Asiático relataram recentemente que dois indivíduos contraíram a doença, e um acabou sucumbindo a ela.

Falando a repórteres durante um briefing virtual na sexta-feira, a Dra. Sylvie Briand, diretora de preparação e prevenção de epidemias e pandemias da OMS, descreveu as últimas tendências na propagação do vírus como “preocupante.” Ela também disse que a organização estava revisando sua avaliação de risco global.

“A OMS leva a sério o risco desse vírus e pede maior vigilância de todos os países,” o oficial observou.

Segundo Briand, além de um número crescente de casos em aves, situação semelhante está sendo observada em mamíferos, inclusive humanos.

Na quinta-feira, as autoridades do Camboja informaram que uma menina de 11 anos morreu de gripe aviária, com o pai também testando positivo. Seus contatos estão sendo verificados.













Comentando o caso, Briand destacou que ainda não está claro se realmente houve alguma transmissão de pessoa para pessoa ou se os dois indivíduos contraíram o vírus simplesmente devido a “exposição às mesmas condições ambientais,” isto é, contato próximo com pássaros infectados ou outros animais.

O representante da OMS disse aos jornalistas que a organização está em contato próximo com as autoridades do Camboja para qualquer atualização.

Embora o H5N1 já exista há mais de duas décadas, uma nova cepa chamada clade 2.3.4.4b surgiu em 2020, levando a um número recorde de mortes entre aves selvagens e domésticas nos últimos meses.

Os dados coletados até agora indicam que o novo subtipo normalmente não causa doenças significativas em humanos. Até o momento, a OMS conhece apenas meia dúzia de casos, a maioria deles leves.

No início deste mês, a organização classificou o risco para os seres humanos pelo H5N1 como baixo.

No entanto, o órgão de vigilância global da saúde já está intensificando seus esforços de preparação, observando que existem vários antivirais disponíveis, bem como 20 vacinas licenciadas, caso a situação se deteriore.

Segundo a OMS, um total de 868 casos de infecção humana envolvendo várias cepas de gripe aviária foram relatados entre janeiro de 2003 e janeiro de 2023, com 457 deles fatais.