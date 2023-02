Uruguai busca rotas alternativas de abastecimento, diz embaixador

O Uruguai está trabalhando com parceiros russos em rotas alternativas para entregas à Federação Russa, disse o embaixador do país em Moscou , Daniel Castillos, em entrevista à RIA Novosti.

“Há problemas de logística. As empresas importadoras russas estão trabalhando muito próximas aos exportadores uruguaios para encontrar rotas alternativas. Nem sempre é fácil, mas há. Esses problemas afetam os preços dos produtos, eles estão subindo. Nós da embaixada estamos em constante contato com nossos fabricantes no Uruguai, fornecendo-lhes todas as informações necessárias sobre rotas, esquemas alternativos. Também nos comunicamos com importadores russos, nos reunimos frequentemente com eles para buscarmos juntos essas rotas alternativas”, disse o diplomata em entrevista à agência.