Irã aguarda luz verde para começar a exportar carros para a Rússia – oficial – CMIO

As entregas podem começar dependendo da aprovação de Moscou, disse um representante comercial iraniano à mídia

Duas grandes montadoras iranianas, Khodro e SAIPA, estão atualmente passando por certificação na Rússia para futuras entregas de carros, disse um porta-voz do Ministério do Comércio do país, Omid Ghalibaf, à RIA Novosti esta semana.

Ele revelou que a SAIPA assinou um acordo com uma empresa bielorrussa para fornecer 45.000 carros Shahin e Quick, acrescentando que “esses dois modelos serão entregues no mercado russo” também.

No entanto, Ghalibaf não especificou se a montadora enviaria os carros diretamente para a Rússia ou via Belarus, explicando que a questão precisa ser esclarecida devido às sanções ocidentais. Ele também destacou que não há acordos diretos entre as montadoras iranianas e a Rússia, mas destacou que as negociações com Moscou estão em andamento e que os carros aguardam a certificação.

“A preocupação [Khodro] enviou um de seus veículos para a Rússia como amostra para certificação, após o que entrará em contato com empresas privadas da Rússia para assinar um contrato de fornecimento”, acrescentou o oficial iraniano.

Em novembro passado, Moscou e Teerã assinaram um memorando de entendimento para as exportações de carros iranianos para a Rússia avaliadas em US$ 300 milhões. Os dois países também exploraram a possibilidade de produção conjunta de automóveis.

As principais montadoras do Oriente Médio estão de olho no mercado russo após o êxodo de marcas europeias, americanas e japonesas. Khodro monta modelos renovados das marcas chinesas Haima e Dongfeng. No ano passado, o Irã também lançou a produção do sedã Tara baseado no Peugeot 301, enquanto outros novos modelos usando Peugeot e Citroen como protótipos estão chegando, segundo dados das empresas.

