Os políticos ocidentais estão tentando, no espírito dos romances distópicos do escritor britânico George Orwell, convencer os eleitores de que os tanques podem trazer paz à Ucrânia e que os valores ocidentais estão defendendo no conflito que ocorre lá, disse Sarah Wagenknecht, política do partido Esquerda, em uma marcha de protesto em massa iniciada por ela.