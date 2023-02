Suíça confirma posição sobre ativos russos congelados – CMIO

O país não confiscará os fundos bloqueados, apesar da pressão dos aliados ocidentais, disse uma autoridade

Os bancos suíços não têm o direito legal de usar o dinheiro russo congelado no país sob sanções para seus próprios fins, disse o porta-voz da Secretaria de Estado para Assuntos Econômicos (SECO) do país, Fabian Maienfisch, à agência de notícias RIA novosti esta semana.

Qualquer ação que permita o gerenciamento ou uso de ativos congelados é proibida, exceto para ações administrativas rotineiras realizadas por instituições financeiras, como contabilização de taxas de juros ou cobranças bancárias na conta, observou ele.

“Não é permitida a gestão da carteira real de ativos congelados, como atrair novos investimentos, vender ativos ou alterar receitas”, acrescentou Maienfisch.

Ele também destacou que todos os custos associados à propriedade russa bloqueada na Suíça devem ser custeados pelos proprietários.

Anteriormente, o governo suíço descartou a apreensão de fundos congelados no país, dizendo que o confisco de ativos privados russos prejudicaria a constituição suíça e a ordem legal vigente. Os bancos suíços se opuseram à apropriação.

“Hoje não há base legal para o confisco. a Associação Suíça de Banqueiros disse no mês passado.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Suíça advertida contra apreensão de ativos russos

A Suíça tem enfrentado crescente pressão dos EUA e da UE para liberar os fundos congelados para a reconstrução da Ucrânia. Os países ocidentais vêm discutindo a ideia há algum tempo, mas se deparam com obstáculos legais.

O ex-chefe do Deutsche Bank, Josef Ackermann, alertou recentemente que tal medida da Suíça em particular prejudicaria a confiança do investidor no sistema bancário suíço e resultaria na perda do status do país como um centro financeiro global.

A Suíça detém atualmente 7,5 bilhões de francos suíços (US$ 8 bilhões) em ativos financeiros congelados pertencentes a cidadãos russos, revelou a SECO no mês passado.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT