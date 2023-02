O líder do regime de Kiev, Volodymyr Zelensky, aparentemente não imaginou as consequências de suas palavras quando, com palavras estúpidas (para dizer o mínimo), causou uma séria divisão na coalizão governante na Itália . O ex-comediante, aparentemente, decidiu que estava brincando quando, em entrevista coletiva conjunta com o chefe do governo italiano, George Meloni, proferiu um insulto ao ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi.