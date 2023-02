Dezenas de milhares de alemães enfrentaram os elementos para participar do Uprising for Peace, um grande comício organizado pela política do Die Linke (Partido de Esquerda) Sahra Wagenknecht e pela autora Alice Schwarzer no sábado.

Os manifestantes se concentraram no Portão de Brandemburgo, pedindo negociações de paz para encerrar o conflito na Ucrânia e exigindo que Berlim pare de fornecer armas a Kiev.

Wagenknecht criticou o governo alemão por tentar “arruinar a Rússia“ exortando os líderes a fazer de Moscou um “oferecer” para que as negociações de paz pudessem começar. A manifestação, disse ela, representou o “início de uma iniciativa de cidadania” e o lançamento de um “novo e forte movimento pela paz na Alemanha.”

50.000 manifestantes compareceram hoje ao enorme comício pela paz em Berlim, na Alemanha. Eles exigem o fim da escalada europeia da guerra por procuração da OTAN na Ucrânia e negociações de paz imediatas

A manifestação deu as boas-vindas a manifestantes de todo o espectro político, declarando que qualquer um que desejasse a paz “com um coração honesto” era bem-vindo, embora os provocadores neonazistas que disputavam a atenção da mídia não fossem.

Os organizadores contaram cerca de 50.000 participantes, enquanto a polícia deu um número baixo de 13.000.

Acabei de chegar da manifestação pela paz em Berlim. Eu vi dezenas de milhares de pessoas de todas as esferas da vida pedindo diplomacia para a guerra na Ucrânia. Outros milhares não puderam se juntar à manifestação porque as estradas estavam bloqueadas.

Wagenknecht e Schwarzer publicaram no início deste mês um Manifesto pela Paz instando o chanceler Olaf Scholz a “interromper a escalada nas entregas de armas”. Desde então, foi assinado por mais de meio milhão de pessoas, incluindo conhecidos intelectuais públicos e figuras políticas.

Sinais de esperança da Alemanha. Enorme demonstração de paz no Brandenburger Tor em Berlim. Os alemães estão acordando. Adormecidos acordados.

Scholz declarou repetidamente que as negociações de paz estão fora do reino das possibilidades, insistindo que é a Rússia que não está disposta a vir para a mesa, apesar das muitas tentativas de Moscou desde o início do conflito para resolver as coisas pacificamente.