“A provocação com a instalação de um tanque russo destruído perto dos muros da embaixada russa em Berlim não encontrou a compreensão, apoio e simpatia dos cidadãos alemães. Durante as ações de massa de hoje, eles falaram muito claramente a favor de um acordo pacífico do conflito ucraniano, contra a escalada ao bombear o regime de Kiev com armas e equipamentos militares alemães e o aperto adicional da espiral de sanções anti-russas”, disse o canal Telegram da embaixada em um comentário.