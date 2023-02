Painel do Pentágono recomenda controle de armas para tropas dos EUA – CMIO

Com os militares dos Estados Unidos enfrentando uma crise de suicídio, um grupo de estudo sugeriu impedir que os militares comprem armas de fogo

Um painel consultivo do Pentágono formado para ajudar a lidar com uma crise de suicídio nas forças armadas dos EUA recomendou a imposição de medidas de controle de armas aos militares americanos para tornar mais difícil para eles se matarem.

Soldados com menos de 25 anos seriam proibidos de comprar armas em bases americanas, enquanto todos os outros enfrentariam um período de espera de sete dias para concluir suas compras de armas de acordo com um plano divulgado na sexta-feira pelo comitê de prevenção de suicídio do Pentágono. O grupo também pediu a criação de um banco de dados para rastrear armas compradas em propriedade militar dos EUA, o que exigiria a revogação da legislação aprovada pelo Congresso em 2013 para proibir tais táticas, bem como um período de espera na venda de munição.

“Quando olhamos para a ciência da prevenção do suicídio, há apenas uma coisa em que todos os pesquisadores concordam,” disse o membro do painel Craig Bryan, especialista em segurança da Ohio State University. “E isso é que tomar medidas para retardar o acesso conveniente a métodos altamente letais, como armas de fogo, é a estratégia mais eficaz para salvar vidas”.













Tais medidas colocariam os militares dos EUA na posição de inibir os direitos constitucionais de armas de seus próprios militares, que existem ostensivamente para defender as liberdades americanas. Caberá ao Pentágono e ao Congresso determinar se devem implementar algumas ou todas as recomendações do painel.

O secretário de Defesa Lloyd Austin criou o comitê consultivo em março passado. O Pentágono disse que “tomado nota” do relatório do grupo e irá usá-lo para aprimorar sua abordagem atual para a prevenção do suicídio. “O secretário Austin enfatizou que o recurso mais valioso do departamento são as pessoas e que eles não pouparão esforços para prevenir o suicídio e salvar vidas”.

As mortes por suicídio entre as tropas americanas da ativa aumentaram 44% entre 2015 e 2020, subindo para 384, mesmo quando os militares adotaram medidas especiais de treinamento e intervenção. Quase 17 veteranos militares dos EUA se matam a cada dia, em média, de acordo com a Administração de Veteranos.

Lojas em bases militares dos EUA supostamente venderam mais de 113.000 armas de fogo em 2021. O comitê consultivo disse que as armas estão envolvidas em dois terços dos suicídios de soldados da ativa.