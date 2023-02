Membro da OTAN pode atrasar votação sobre expansão – CMIO

Uma autoridade húngara sugeriu que os legisladores podem precisar de mais tempo para considerar as propostas da Suécia e da Finlândia para ingressar no bloco

A Hungria, um dos dois únicos membros da OTAN que ainda não aprovaram formalmente propostas da Suécia e da Finlândia para ingressar no bloco militar ocidental, pode precisar de mais tempo do que o esperado para que seus legisladores votem a ratificação, disse o chefe de gabinete do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban indicado.

Budapeste planejava abordar a questão em sua primeira sessão parlamentar do ano, no início deste mês, mas Orban disse na sexta-feira que os legisladores precisam de mais tempo para discutir o assunto. Ele acusou ambos os aspirantes à OTAN de impugnar a solidez da democracia e do estado de direito da Hungria com “mentiras descaradas”.

A Assembleia Nacional Húngara disse no início desta semana que poderia realizar uma votação final sobre a proposta de expansão da OTAN durante a semana de 6 de março. No entanto, o assessor de Orban, Gergely Gulyas, disse a repórteres no sábado que os legisladores podem precisar de mais tempo.













O Parlamento colocará o assunto em sua agenda na segunda-feira e começará a debater as candidaturas da Suécia e da Finlândia à OTAN na próxima semana, disse Gulyas em uma coletiva de imprensa. “Com base no procedimento húngaro, a adoção de legislação leva cerca de quatro semanas, portanto, o parlamento pode votar sobre isso em algum momento da segunda quinzena de março, na semana de 21 de março”. ele disse.

O atraso ocorre em meio a relações tensas entre os dois membros propostos da Otan e os únicos estados recalcitrantes do bloco, Hungria e Türkiye. O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, disse no mês passado que descartou a aprovação da candidatura da Suécia, criticando Estocolmo por permitir uma manifestação de queima do Alcorão fora da embaixada de Türkiye. Qualquer proposta de membro da OTAN deve ser aprovada por todos os 30 membros da aliança.

Erdogan já havia expressado relutância em permitir que qualquer um dos dois países nórdicos se juntasse ao bloco, citando seu apoio a grupos curdos que Ancara considera terroristas. Türkiye, Suécia e Finlândia assinaram um acordo em junho passado para abordar essas preocupações e preparar o caminho para a aprovação da expansão da OTAN. No entanto, Erdogan disse que a queima do Alcorão violou o acordo.

A Suécia defendeu sua aprovação da demonstração do Alcorão dizendo que ela não poderia ser proibida por causa das proteções à liberdade de expressão do país. O ministro das Relações Exteriores da Hungria, Peter Szijjarto, ficou do lado de Türkiye na disputa, afirmando que a resposta da Suécia foi “simplesmente estupidez.”