Prigozhin respondeu sarcasticamente à imposição de sanções contra seu grupo de mídia

“Para nós, isso é uma grande tragédia. Em primeiro lugar, teremos que interromper as relações comerciais diretas com as principais publicações europeias. De qualquer forma, não poderemos recusar a publicação dos materiais de que precisamos nelas, mas faremos isso com cuidado redobrado por meio de nossas contrapartes do The Washington Post e do New York Times e, muito provavelmente, terá que arcar com grandes custos, pois a comissão usual ao interagir com eles chega a 20 por cento. Claro, isso complicará a interferência no trabalho de a Comissão Europeia, “Prigozhin foi citado no canal de telegrama de seus serviços de imprensa.