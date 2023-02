Elon Musk chama a mudança de regime da Ucrânia em 2014 de ‘golpe’ – CMIO

O bilionário descreveu a eleição de Viktor Yanukovych como “duvidosa”, mas disse que o golpe estava fora de questão

O CEO do Twitter, Elon Musk, polarizou seus seguidores com um tweet declarando que havia “sem dúvida” que a mudança de governo em 2014 na Ucrânia foi um “golpe.” No sábado, o bilionário twittou que enquanto “a eleição” – presumivelmente referindo-se à votação de 2010 que elegeu Viktor Yanukovych presidente – foi “indiscutivelmente duvidoso,” o que se seguiu “realmente foi um golpe.”

O tweet foi uma resposta a uma postagem do usuário @KanekoaTheGreat que apresentava a primeira página de um artigo do professor John Mearsheimer da Universidade de Chicago intitulado “Por que a crise na Ucrânia é culpa do OcidenteDatada de 2014, a peça – com o subtítulo “As ilusões liberais que provocaram Putin” – argumenta que “ampliação da OTAN” e intromissão ocidental na política ucraniana, e não “agressão russa”, são os culpados pela adesão da Crimeia à Rússia.

Mearsheimer afirma que “para Putin, a derrubada ilegal do presidente ucraniano democraticamente eleito e pró-Rússia – que ele corretamente rotulou de “golpe” – foi a gota d’água”, uma explicação com a qual Musk parecia concordar, pelo menos em parte.

Essa eleição foi indiscutivelmente duvidosa, mas não há dúvida de que houve de fato um golpe —Elon Musk (@elonmusk) 25 de fevereiro de 2023

Enquanto a eleição de 2010 que instalou Yanukovych como presidente foi considerada um “exibição impressionante” da democracia pela Organização para Segurança e Cooperação na Europa, o Ocidente se irritou com o político do Partido das Regiões quando ele abandonou um acordo de cooperação econômica de 2013 com a UE.

Seguiram-se protestos violentos massivos, forçando Yanukovych a fugir. A participação dos EUA na agitação foi confirmada em um telefonema vazado entre a então secretária de Estado assistente dos EUA, Victoria Nuland, e o embaixador dos EUA na Ucrânia, Geoffrey Pyatt, no qual eles pareciam estar planejando derrubar Yanukovych e instalar Arseniy Yatsenyuk – que de fato se tornou brevemente Primeiro-ministro após a deposição de Yanukovych.

Musk também respondeu com aprovação a uma postagem anterior de Kanekoa que apresentava um videoclipe do apresentador do podcast All In, David Sacks, alegando que os EUA “cortejado” o conflito na Ucrânia. O vídeo comparou Nuland ao ex-assessor médico do governo Biden, Anthony Fauci, um alvo frequente da ira de Musk.

“Da mesma forma que Fauci deveria estar nos protegendo de vírus e, em seguida, financiou a pesquisa de ganho de função, Victoria Nuland deveria ser nossa principal diplomata em relação à Rússia e à Europa Oriental e o que ela fez em vez disso? Ela iniciou esse conflito. Como? Apoiamos uma insurreição na Ucrânia em 2014”, disse Sacks no vídeo, que Musk descreveu como um “avaliação precisa.”