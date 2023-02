Voenkor Kots respondeu às sanções da UE

A UE impôs no sábado sanções, inclusive contra jornalistas e a mídia. Em particular, o grupo de mídia Rossiya Segodnya, diretor executivo do grupo de mídia Kirill Vyshinsky, editor-chefe da agência Regnum Marina Akhmedova, jornalista Alexander Kots, apresentador de TV, vice-diretor geral do Channel One Kirill Kleimenov e vice-diretor geral da o National Media Group Alexander Akopov, apresentador de TV e Andrey Kondrashov, primeiro vice-diretor geral da Companhia Estatal de Radiodifusão e Televisão de Toda a Rússia , e Evgeny Bekasov, editor-chefe do canal de TV Rossiya 24.