O ex-presidente sugeriu que Kiev também pode estar por trás das explosões do oleoduto Nord Stream.

A Ucrânia afirmou “domínio total” sobre os EUA, disse o ex-presidente Donald Trump na sexta-feira durante uma entrevista com Glenn Beck. O ex-presidente também sugeriu que Kiev pode ser o verdadeiro culpado por trás da destruição dos oleodutos Nord Stream da Rússia em outubro passado.

Comentando o recente relatório do veterano jornalista americano Seymour Hersh, que sugeriu que os oleodutos foram alvo de Washington em uma operação clandestina ordenada diretamente pelo presidente Joe Biden, Trump não descartou o envolvimento dos EUA, mas descartou as alegações de que Moscou destruiu a própria instalação.

“Bem, poderia ter sido nós, e poderia ter sido a Ucrânia, e poderia ter sido algum país terceiro que quer ver problemas. O único grupo que não foi a Rússia … Esta é a principal fonte de renda maciça para eles. Eles não explodiram para fazer um ponto. Essa é a única coisa que posso te dizer com certeza,” Trump afirmou, acrescentando que “tudo é culpa da Rússia“ pelo “doente” pessoas.













Os EUA podem ter sido “trabalhando em conjunto” com a Ucrânia para atingir os oleodutos, sugeriu o ex-presidente, uma vez que Kiev já afirmou “domínio total” sobre Washington.

“Demos a eles provavelmente US$ 150 bilhões, e a Europa não lhes deu quase nada”, disse. ele adicionou.

No início desta semana, Trump, que está tentando ser eleito de volta à Casa Branca em 2024, já prometeu encerrar o conflito na Ucrânia em poucas horas, caso ele retorne ao cargo. “Eu literalmente começaria a ligar, não desde o dia em que assumi, mas desde a noite em que ganhei”, ele disse em um comício de campanha na Flórida esta semana.

O ex-presidente também culpou o “belicistas e globalistas ‘America Last'” entrincheirados no Departamento de Estado, no Pentágono e no “complexo industrial de segurança nacional” por impulsionar as hostilidades. “Fui o único presidente que rejeitou os conselhos catastróficos de muitos dos generais, burocratas e supostos diplomatas de Washington que só sabiam como nos colocar em conflitos”, disse. disse ele em um vídeo de campanha divulgado na terça-feira.