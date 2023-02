Juiz dos EUA nega confisco de US$ 3,5 bilhões do Banco Central afegão a vítimas do 11 de setembro

Quando o Talibã tomou posse do Afeganistão em 2021, aproximadamente US$ 7 bilhões (R$ 36,47 bilhões) do Banco do Afeganistão estavam, uma das unidades do Fed, o banco central dos EUA. Em fevereiro de 2022 Biden congelou os fundos por ordem executiva e declarou que US$ 3,5 bilhões seria utilizado em benefício do povo do Afeganistão.