Zelensky ameaça americanos sem apoio – CMIO

O líder ucraniano alegou que os EUA perderiam sua influência no mundo se parassem de apoiar Kiev

O presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, alertou os americanos a continuar apoiando a Ucrânia ou arriscar a irrelevância geopolítica, durante uma coletiva de imprensa no aniversário da operação militar da Rússia no país. Se parar de financiar o esforço de guerra de Kiev, os EUA irão “perder a posição de liderança que estão desfrutando no mundo“, declarou o líder ucraniano na sexta-feira.

“Se não mudarem de opinião… perderão a OTAN, perderão a influência dos Estados Unidos, perderão a posição de liderança que desfrutam no mundo”, declarou Zelensky, após um discurso no qual declarou 2023 o “Ano da Invencibilidade” e prometeu unir o mundo contra a Rússia.

O aviso foi uma resposta a um repórter que perguntou o que Zelensky diria ao “número crescente de americanos” que acreditam que seu país está dando muito dinheiro e apoio à Ucrânia. O presidente fez questão de agradecer a seus apoiadores americanos – um grupo que ele sugeriu incluía não apenas o Congresso e o presidente Joe Biden, mas também “os canais de TV” e “os jornalistas” – antes de ameaçar aqueles que detinham o “perigoso“opinião de que os EUA deveriam”desistir” em Kiev.













“Os EUA nunca vão desistir de um estado membro da OTAN“, declarou Zelensky, insistindo que se a Ucrânia cair por causa da queda do apoio de Washington, a Rússia “entrar nos estados bálticos, estados membros da OTAN, e então os EUA terão que enviar seus filhos e filhas exatamente do jeito que estamos enviando seus [sic] filhos e filhas para a guerra.”

“eles vão morrer“, enfatizou o líder ucraniano.

O ator que virou político acrescentou que interromper o fluxo de dólares para a Ucrânia também faria com que os EUA “perder o apoio de um país com 40 milhões de habitantes, com milhões de crianças. As crianças americanas são diferentes das nossas?” ele perguntou.

O Partido Republicano recuperou o controle da Câmara dos Representantes nas eleições de meio de mandato do ano passado, em parte com a promessa de reduzir o cheque em branco do governo Biden para Kiev. Embora o Congresso ainda não tenha aprovado nenhuma legislação para controlar os gastos com o conflito, a deputada Marjorie Taylor Greene (R-Geórgia) prometeu no início desta semana apresentar um projeto de lei para forçar uma auditoria do programa de ajuda à Ucrânia e o Comitê de Supervisão da Câmara exigiu a administração entregou documentos que provavam que a ajuda militar e econômica enviada à Ucrânia não estava sendo perdida para “desperdício, fraude e abuso.”

Até agora, os EUA prometeram US$ 113 bilhões para o esforço de guerra da Ucrânia, prometendo continuar despejando dinheiro no conflito para “por quanto tempo for necessário.”